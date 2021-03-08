RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сяюча і красива: нутриціолог навчила ефективно боротися з акне і висипаннями

Автор: Lite

Сяюча, красива шкіра в пріоритеті у багатьох жінок. Без здорової шкіри складно говорити про зовнішню красу. І незважаючи на те, що запальні процеси протікають у всіх по-різному, прояви на шкірі з'являються у багатьох. Яка причина появи запалень і акне, а також, як повернути шкірі здоровий вигляд розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

На особистій сторінці в Instagram вона навчила, як позбавитися від висипань.

Акне або вугрі звичайні – одне з найпоширеніших дерматологічних захворювань. Пов'язано з надлишковою продукцією шкірного сала, запаленням як всередині, так і поряд з комедонами.

Основні причини вугрів:

  • порушення роботи шлунково-кишкового тракту (знижена кислотність, запальні процеси в кишечнику і т. д.)
  • надлишок продуктів в раціоні, що викликають запалення (глютен, молочні продукти, нерафіновані вуглеводи і цукор, шоколад, надлишок Омега-6)
  • дефіцити деяких важливих мінералів і вітамінів
  • гормональні порушення
  • хронічний стрес

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найчастіше поява акне – це комбінація кількох причин. Як продукти-тригери впливають на появу акне:

Молоко підвищує рівень IGF-1, який збільшує рівень андрогенів, які призводять до збільшення вироблення шкірного сала.

Солодке провокує гіперглікемію і інсулінемию, які посилюють звичайні вугри.
Масла з високим рівнем Омега-6. Високі рівні Омега-6 жирних кислот провокують запальні процеси в тілі і призводять до збільшення кількості вугрів.

Дефіцити мінералів і вітамінів:

Вітамін Д. Дефіцит 25(OH)D був виявлений у 48,8% пацієнтів, що мають акне, і лише в 22,5% здорових суб'єктів контрольної групи. У подальшому дослідженні поліпшення запальних уражень зазначалося після додаткового прийому вітаміну D у 39 пацієнтів, що мають акне, з дефіцитом 25(OH)D.

Ілюстративне фото (instagram.com/happynadyaz)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла правду про кето-дієту.

До речі, дієтолог Тетяна Дік розповіла, як прибрати зайві кіло без стресу для себе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровое питаниедієтологкрасота
Читайте також
Такого ви ще не куштували: топ-10 смачних способів "поліпшити" вівсянку
Цей напій допоможе спалювати калорії увесь день: особливо корисний вранці
Прогноз погоди