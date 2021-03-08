Сияющая и красивая: нутрициолог научила эффективно бороться с акне и высыпаниями

Акне или угри обыкновенные – одно из самых распространенных дерматологических заболеваний. Связано с избыточной продукцией кожного сала, воспалением как внутри, так и рядом с комедонами.

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Основные причины угрей:

нарушение работы желудочно-кишечного тракта (пониженная кислотность, воспалительные процессы в кишечнике и т.д.)

избыток продуктов в рационе, вызывающих воспаление (глютен, молочные продукты, рафинированные углеводы и сахар, шоколад, избыток Омеги-6)

дефициты некоторых важных минералов и витаминов

гормональные нарушения

хронический стресс

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чаще всего появление акне – это комбинация нескольких причин. Как продукты-триггеры влияют на появление акне:

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Молоко повышает уровень ИФР-1, который увеличивает уровень андрогенов, которые приводят к увеличению выработки кожного сала.

Сладкое провоцирует гипергликемию и инсулинемию, которые усугубляют обыкновенные угри.

Масла с высоким уровнем Омега-6. Высокие уровни Омега-6 жирных кислот провоцируют воспалительные процессы в теле и приводят к увеличению количества угрей.

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Дефициты минералов и витаминов:

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Витамин Д. Дефицит 25(OH)D был обнаружен у 48,8% пациентов, имеющих акне, и только у 22,5% здоровых субъектов контрольной группы. В последующем исследовании улучшение воспалительных поражений отмечалось после дополнительного приема витамина D у 39 пациентов, имеющих акне, с дефицитом 25(OH)D.

Иллюстративное фото (instagram.com/happynadyaz)