Немов дівчисько: 47-річна Пенелопа Крус омолодилася за допомогою нового іміджу

Пенелопа Крус у свої 47 років виглядає чудово: струнка фігура, гладка пружна шкіра, розкішне волосся... Здається, час не владний над спекотною іспанською кінодівою. А щоб зробити свою ефектну зовнішність ще більш вигідною, зірка обожнює приміряти модні фарбування. Новий образ вийшов неймовірно вдалим і буквально перетворив її в юну дівчину.

Крус обожнює подовжене каре - ця зачіска користується популярністю у багатьох жінок, які з віком люблять образи більш стримані. Щоб посилити ефект, брюнетка зробила модне фарбування з переходом від темних коренів до світлих кінчиків. Просто подивіться, як відблискують біля обличчя світлі пасма, роблячи його свіжим і сяючим! Здається, і сама Пенелопа закохалася в це фарбування, тому що зробила кілька постів і масу фото зблизька.

Пенелопа Крус в новому образі (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)