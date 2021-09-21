UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Словно девчонка: 47-летняя Пенелопа Крус омолодилась с помощью нового имиджа

Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус знает, что прическа может визуально освежить лицо и скинуть несколько лет, и умело этим пользуется.

Новый имидж звезды экранов, который она показала в личном блоге, просто покорил ее поклонников.

Пенелопа Крус в свои 47 лет выглядит прекрасно: стройная фигура, гладкая упругая кожа, роскошные волосы… Кажется, время не властно над знойной испанской кинодивой. А чтобы сделать свою эффектную внешность еще более выгодной, звезда обожает примерять модные окрашивания. Новый образ получился невероятно удачным и буквально превратил ее в юную девушку.

Крус обожает удлиненное каре - эта прическа пользуется популярностью у многих женщин, которые с возрастом любят образы более сдержанные. Чтобы усилить эффект, брюнетка сделала модное окрашивание с переходом о темных корней до светлых кончиков. Просто посмотрите, как бликуют у лица светлые пряди, делая его свежим и сияющим! Кажется, и сама Пенелопа влюбилась в это окрашивание, потому что сделала несколько постов и массу фото вблизи.

Пенелопа Крус в новом образе (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Ранее также еще одна актриса - 54-летняя Николь Кидман - показала, какая прическа зрительно омолаживает.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды