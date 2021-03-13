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Догляд за комбінованою шкірою обличчя: чек-лист від б'юті-блогера

Автор: Lite

Догляд за комбінованою шкірою вимагає особливої уваги. Тут доводиться поєднувати відразу дві доглядові лінії, які підходять як для жирної, так і нормальної шкіри. Популярний б'юті-блогер розповіла про особливості даного типу шкіри, а також запропонувала корисний чек-лист правильних дій по догляду.

Ефективними порадами для власниць змішаного типу шкіри вона поділилася у своєму Instagram.

Унікальність комбінованої шкіри полягає в тому, що вона поєднує в собі як жирну шкіру, так і нормальну або суху.

Даний вид шкіри легко впізнати по жирній Т-зоні (лоб, ніс, підборіддя) і абсолютно нормальній області щік.

ЧЕК-ЛИСТ по догляду:

  • Очищення шкіри повинне бути м'яким, без агресивних засобів.
  • Тоніки використовуємо безспиртові, можна підключити кислотні для відлущування.
  • Пілінг-Скатки ідеальні для очищення шкіри (не частіше 1 разу в тиждень)
  • Крем наносимо за схемою: на Т-зону матуючий-зволожуючий, на зону щік більш поживний

  • Сироватку вибираємо за станом шкіри. Можна з Aha-кислотами. Або зволожуючі
  • Маски для обличчя за схемою мультимаскинга: на Т-зону можна глиняні, себорегулюючі, на зону щік і скронь зволожуючі.

Ілюстративне фото (unsplash.com)

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