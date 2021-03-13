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Уход за комбинированной кожей лица: чек-лист от бьюти-блогера

Автор: Lite

Уход за комбинированной кожей требует особого внимания. Здесь приходится совмещать сразу две уходовые линии, подходящие как для жирной, так и нормальной кожи. Популярный бьюти-блогер рассказала об особенностях данного типа кожи, а также предложила полезный чек-лист правильных действий по уходу.

Эффективными советами для обладательниц смешанного типа кожи она поделилась в своем Instagram.

Уникальность комбинированной кожи заключается в том, что она сочетает в себе как жирную кожу, так и нормальную или сухую.

Данный вид кожи легко узнать по жирной Т-зоне (лоб, нос, подбородок) и абсолютно нормальной области щек.

ЧЕК-ЛИСТ по уходу:

  • Очищение кожи должно быть мягким, без агрессивных средств.
  • Тоники используем бесспиртовые, можно подключить кислотные для отшелушивания.
  • Пилинг-Скатки идеальны для очищения кожи (не чаще 1 раза в неделю)
  • Крем наносим по схеме: на Т-зону матирующий-увлажняющий, на зону щёк более питательный

  • Сыворотку выбираем по состоянию кожи. Можно с Aha-кислотами. Или увлажняющие
  • Маски для лица по схеме мультимаскинга: на Т-зону можно глиняные, себорегулирующие, на зону щёк и висков увлажняющие.

Иллюстративное фото (unsplash.com)

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