Найлютіший ворог красивих сідниць: дієтолог розповіла, як гарантовано перемогти целюліт
Поговоримо про найлютішого ворога всіх жінок – ненависний целюліт, який неабияк псує якість тіла і, відповідно, зовнішній вигляд.
Чому з'являється апельсинова кірка і як позбутися від неї розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Єва Шишова.
Причини появи целюліту:
- недолік колагену і еластину
- зміна структури сполучної тканини
- велика кількість жирової тканини
- поганий обмін речовин
- спадковість
- гормон
- шкідливі звички (алкоголь, куріння, надмірне вживання кави і т. д.)
- неправильне харчування
- відсутність водного режиму
- низька активність
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Методи боротьби:
- Нормалізувати харчування (тобто виключити харчове сміття, яке уповільнює обмін речовин)
- Зменшити шар зайвої жирової тканини
- Налагодити питний режим
- Позбутися від шкідливих звичок
- Зайнятися спортом або збільшити активність
- Збільшити кровообіг і щільність шкіри в проблемних зонах:
- Скраби, холодні і гарячі обгортання, різні антицелюлітні креми
- Масаж сухою щіткою
- LPG-масаж, ручний, вакуумний (баночний) масаж
Всі ці методи дадуть результат, тільки якщо виконувати їх комплексно і регулярно!