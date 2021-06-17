Разом 3 роки: Барбара Палвін засипала мережу романтичними фото зі своїм хлопцем

Знаменита угорська супермодель Барбара Палвін і її хлопець Ділан Спроус відзначили 3 роки відносин. На честь такої події закохані вирушили на романтичну прогулянку, а також зробили зворушливі пости в своїх блогах.
Наприклад, модель зізналася Ділану в почуттях за допомогою сторіз свого блогу.
"Вчора був найщасливіший день", - написала вона. А після додала відео з видрами - цих тварин Палвін використала в якості символу любові, тому що вони, як відомо, тримаються за лапки, навіть коли сплять. Потім 27-річна красуня показала спільне фото з Діланом на тлі океанаріуму. А після запостила відео з концерту. "3 роки, малий! Я люблю тебе", - підсумувала Барбара.
Актор поки що не встиг приєднатися до своєї дівчини. Але зазвичай він не шкодує зворушливих слів, щоб висловити, як багато значить для нього Барбара. Чекаємо!
Барбара Палвін і Ділан Спроус (фото: скрін instagram.com/realbarbarapalvin)
Нагадаємо, довгий час "ангел" Victoria's Secret не перебувала у відносинах. А тому зустріч з Діланом стала для неї справжнім подарунком долі, як зізнавалася вона сама в інтерв'ю. Шанувальники пари вважають їх ідеальним союзом і бачать навіть у зовнішній схожості зірок знак - це любов!