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Вместе 3 года: Барбара Палвин засыпала сеть романтичными фото со своим парнем

Автор: RBC.UA

Знаменитая венгерская супермодель Барбара Палвин и ее парень Дилан Спроус отметили 3 года отношений. В честь такого события влюбленные отправились на романтическую прогулку, а также сделали трогательные посты в своих блогах.

К примеру, модель призналась Дилану в чувствах с помощью сториз своего блога.

"Вчера был самый счастливый день", - написала она. А после добавила видео с выдрами - этих животных Палвин использовала в качестве символа любви, потому что они, как известно, держатся за лапки, даже когда спят. Потом 27-летняя красавица показала общее фото с Диланом на фоне океанариума. А после запостила видео с концерта. "3 года, детка! Я люблю тебя", - подытожила Барбара.

Актер пока что не успел присоединиться к своей девушке. Но обычно он не жалеет трогательных слов, чтобы выразить, как много значит для него Барбара. Ждем!

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: скрин instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, долгое время "ангел" Victoria's Secret не состояла в отношениях. А потому встреча с Диланом стала для нее настоящим подарком судьбы, как признавалась она сама в интервью. Поклонники пары считают их идеальным союзом и видят даже во внешнем сходстве звезд некий знак - это любовь!

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