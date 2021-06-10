39-річна Брежнєва засвітила принади в обтягуючому купальнику: її сплутали з донькою

Віра Брежнєва – володарка струнких форм, які викликають заздрість і захоплення у представниць прекрасної статі і зводять з розуму чоловічу частину населення. Співачка із задоволенням демонструє свої принади в яскравих кліпах, влаштовує атмосферні фотосети і навіть в повсякденності виглядає підкреслено сексуально.
Артистка вирішила показати, наскільки добре підготувалася до пляжного сезону і запостила в Instagram.
Віра робить селфі в дзеркалі, позуючи в злитому білосніжному купальнику - крізь тонку тканину видно обриси і деталі грудей. Вона нанесла на губи яскраву червону помаду і недбало перекинула волосся на бік.
"Червона помада + білий купальник = ідеальне комбо! Відкриваю сезон", - поділилася формулою безпрограшного курортного лука співачка.
Віра показала стрункі форми в білосніжному купальнику (фото: instagram.com/ververa)
"Верунчик, ти ураган", – залишив комплімент для зірки співак Тимур Родрігез. Комусь із фоловерів знаменитості вона нагадала фітнес-інструкторів з 90-х. "Мені нагадало дівчат, що вели аеробіку в 90-х", - написала одна з користувачок мережі. Багато юзерів навіть переплутали Віру з її старшою дочкою Сонею.
Нагадаємо, що раніше дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман розохотила мережу сміливими фото у мереживній білизні. Незабаром дівчина прибрала провокативні знімки.