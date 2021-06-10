39-летняя Брежнева засветила прелести в обтягивающем купальнике: ее спутали с дочкой

Вера Брежнева – обладательница стройных форм, которые вызывают зависть и восхищение у представительниц прекрасного пола и сводят с ума мужскую часть населения. Певица с удовольствием демонстрирует свои прелести в ярких клипах, устраивает атмосферные фотосеты и даже в повседневности выглядит подчеркнуто сексуально.
Артистка решила показать, насколько хорошо подготовилась к пляжному сезону и запостила в Instagram.
Вера делает селфи в зеркале, позируя в слитном белоснежном купальнике – сквозь тонкую ткань видны очертания и детали груди. Она нанесла на губы яркую красную помаду и небрежно перебросила волосі на бок.
"Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон", - поделилась формулой беспроигрышного курортного лука певица.
Вера показала стройные формы в белоснежном купальнике (фото: instagram.com/ververa)
"Верунчик, ты ураган", – оставил комплимент для звезды певец Тимур Родригез. Кому-то из фолловеров знаменитости она напомнила фитнес-инструкторов из 90-х. "Мне напомнило девушек ведущих аэробику в 90-х", - написала одна из пользовательниц сети. Многие юзеры даже перепутали Веру с ее старшей дочерью Соней.
Напомним, что ранее дочь Веры Брежневой Соня Киперман раззадорила сеть смелыми фото в кружевном белье. Вскоре девушка убрала провокативные снимки.