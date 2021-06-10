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39-летняя Брежнева засветила прелести в обтягивающем купальнике: ее спутали с дочкой

Автор: Lite

Вера Брежнева – обладательница стройных форм, которые вызывают зависть и восхищение у представительниц прекрасного пола и сводят с ума мужскую часть населения. Певица с удовольствием демонстрирует свои прелести в ярких клипах, устраивает атмосферные фотосеты и даже в повседневности выглядит подчеркнуто сексуально.

Артистка решила показать, насколько хорошо подготовилась к пляжному сезону и запостила в Instagram.

Вера делает селфи в зеркале, позируя в слитном белоснежном купальнике – сквозь тонкую ткань видны очертания и детали груди. Она нанесла на губы яркую красную помаду и небрежно перебросила волосі на бок.

"Красная помада + белый купальник = идеальное комбо! Открываю сезон", - поделилась формулой беспроигрышного курортного лука певица.

Вера показала стройные формы в белоснежном купальнике (фото: instagram.com/ververa)

"Верунчик, ты ураган", – оставил комплимент для звезды певец Тимур Родригез. Кому-то из фолловеров знаменитости она напомнила фитнес-инструкторов из 90-х. "Мне напомнило девушек ведущих аэробику в 90-х", - написала одна из пользовательниц сети. Многие юзеры даже перепутали Веру с ее старшей дочерью Соней.

  • Как со старшей дочкой похожи, подумала сначала, что это она
  • Красотка
  • Космос
  • Какая вы бесподобная
  • Просто пожар
  • Как же Вы прекрасны
  • Какой вид, нереальная красота
  • Очаровательная девушка
  • Идеальное девушка. Просто бомба
  • Эстетика в чистом виде
  • Я думала, это ваша старшая дочка
  • Я не узнала

Напомним, что ранее дочь Веры Брежневой Соня Киперман раззадорила сеть смелыми фото в кружевном белье. Вскоре девушка убрала провокативные снимки.

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