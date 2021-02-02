51-річна Кетрін Зета-Джонс підкорила красою в комфортному зимовому образі

Кетрін Зета-Джонс, як і багато інших зоряних жителіі Нью-Йорка, не змогла втриматися від милого снігового відео. Актриса вирушила на прогулянку зі своїм псом, прихопивши телефон, щоб записати звернення до своїм фоловерів. В кумедному короткому ролику вона зуміла показати не тільки свій будинок, улюбленця Тейлора, засніжену галявину, а й свою нев'янучу рідкісну красу.

Кетрін на прогулянці (відео: instagram.com/catherinezetajones)

51-річна акторка на прогулянку одягла просту куртку в спортивному стилі зі смугами, а також в'язану шапку з величезним хутряним помпоном. Дружина Майкла Дугласа не стала робити макіяж, обмежившись тільки захисним кремом і легким тоном для обличчя. Вічномолода актриса весело сміється в камеру і виглядає неймовірно гарною і щасливою.

"Ага... Це буде сніг! Сніжний день в Нью-Йорку!!", - написала вона життєрадісний коментар. У відповідь вона почула багато приємних слів. "Яка ви красива", "Просто лялечка", "Як приємно бачити тебе щасливою", "Ти неймовірна жінка", "Прекрасна", "Просто вау", "Відмінно виглядаєш", "Насолоджуйся, Кетрін, прекрасним видом..."...

Раніше Кетрін Зета-Джонс показала фото крупним планом, підкоривши своєю пружною шкірою.