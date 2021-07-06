56-річна Моніка Беллуччі захопила стрункою фігурою в прозорій сукні

Моніка Беллуччі не так часто відвідує світські тусовки. Але якщо мова йде про знакові покази і заходи, актриса точно буде в числі гостей.

Новий вихід зірки відбувся днями і став один з найбільш обговорюваних на просторах мережі. Пару знімків Моніка запостила в своїх Instagram -сторіз.

Моніка Беллуччі вирушила на показ дебютної колекції Пітера Мюльє, який став креативним директором Maison Alaïa. Це шоу стало першим з моменту смерті засновника брнда - Аззедіна Алайя в 2017-му році.

Для показу 56-річна актриса, як завжди, вибрала вбрання у своєму улюбленому чорному кольорі. Напівпрозору сукню вільного крою Моніка спустила на одне плече. Гарячу нотку їй також надав високий розріз по нозі.

Моніка Беллуччі в новому образі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Під тонкою тканиною чітко проглядалися чорні велосипедки і топ на тонких бретельках. З аксесуарів легендарна актриса взяла маленьку сумочку, а на ноги взула босоніжки на платформі і підборах. Зачіску вона залишила простою: укладене на прямий проділ волосся було злегка витягнуте. У макіяжі їй підкреслили очі, що актуально в період пандемії.