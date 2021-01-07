90-річний Григорій Чапкіс знову потрапив до лікарні

Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, який нещодавно був госпіталізований з двосторонньою пневмонією, знову опинився в лікарні.

Про це розповів син 90-річного артиста Грег на своїй сторінці Instagram в stories.

"Будь ласка, моліться за мого батька, він знову в лікарні", - написав Грег, який проживає в США. При цьому ніяких інших подробиць про стан свого батька він не розповів.

Скріншот повідомлення сина Чапкіса

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Грег заявив, що його батько повернувся додому з лікарні. При цьому він відчував себе набагато краще після хвороби. Син хореографа підкреслив, що відразу ж відчув більше полегшення і щастя, коли дізнався, що батько вдома.

Раніше Григорій Чапкіс показав своїм прихильникам, яких шокував визнанням про страх смерті, як він перебуває в палаті в ортопедичному відділенні однієї з клінік Києва.

Хореограф раніше говорив про те, що хвилюється за свою молоду дружину (молодша на 52 роки), яку пообіцяв зробити її щасливою, але через хворобу сильно її стривожив.

Чапкісу в лікарні робили тести на COVID-19, але вони показали негативні результати. За словами лікарів, причину запалення легенів у хореографа визначити не просто, оскільки воно могло статися через вірус або вік.