Абсолютно вільна: Брітні Спірс повністю оголилася на гарячих фото з відпочинку

Зовсім недавно американський суд звільнив Брітні Спірс від опіки батька і дав їй право самій контролювати своє життя. Раніше їй було заборонено розпоряджатися фінансами, влаштовувати особисте життя і народжувати дітей. Тепер же вона вільна робити що хоче. І почала артистка з голих фото.

Брітні запостила галерею знімків з розкішної ванної в готелі, поставши повністю голою. Інтимні місця вона прикрила квіточками. Волосся Спірс було укладене в звичну всім злегка недбалу укладку, а макіяж виконаний в дусі smoky з її юних років. Також тут є кілька знімків з пляжу, де Брітні позує в червоних стрінгах.

Брітні Спірс відзначила свободу (фото: instagram.com/britneyspears)

"Ігри в Тихому океані нікому не зашкодять! Псссс фото не відретушовані... Ванна крива!",- написала співачка. Її коханий і майбутній чоловік одним з перших відкоментував знімки, поставивши хештег: "#freethenipple" ("звільніть сосок").

Як видно, пара не може натішитися свободі. До слова, інсайдер розповів, що співачка просто розплакалася від щастя, почувши про рішення суду. "Вона вражена, не знає, що сказати, але при цьому буквально підстрибує від щастя. Такої радості вона не відчувала вже 13 років", - поділився він.