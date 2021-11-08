Адель засвітила обручку з величезним діамантом: скоро весілля?

Автор: RBC.UA

Співачка Адель тільки недавно представила світу свого нового обранця Річа Пола. Після болючого розлучення зі своїм чоловіком Саймоном Коннекі вона довгий час не бажала заводити нових відносин. Але, по всій видимості, тепер події розвиваються стрімко, так як днями зірка засвітила на пальці обручку.

На фото, зроблених папараці, знаменитість була знята пізно ввечері, після виходу зі своєї студії. Раніше вона зустрілася з Річем Полом, що і послужило приводом для даних чуток.

Сама Адель дані чутки не коментувала. Дівчина любить залишати інформацію про особисте життя при собі і рідко розповідає новини. Нещодавно вона вперше за довгий час дала інтерв'ю, в якому розповіла правду про розлучення і поділилася переживаннями. Адель на виході зі студії (фото: скрін Daily Mail)