Аліна Гросу з бойфрендом влаштували заплив з дельфінами: "неймовірні емоції"

Зірка позувала в чорному облягаючому гідрокостюмі і рятувальному жилеті, а її коханий - просто в плавках. Вони зробили яскраві фото з ссавцями у воді і на помості, а Роман навіть отримав поцілунок в щоку від морського котика.

Гросу зазначила, що саме так незвично почався день народження її тата Михайла Михайловича.

За словами виконавиці, вона отримала неймовірні емоції. Вона додала, що спочатку була налаштована насторожено, проте сама переконалася, що в цьому дельфінарії з тваринами поводяться добре.

Аліна Гросу і Роман Полянський влаштували яскраву зйомку з дельфінами (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Це любов. Спасибі за чудеса організатору цього дня! Дякую за неймовірні емоції улюбленим дельфінам. Ми з сім'єю щасливі до неможливості і, хоч батьки з Мишком вважали за краще тільки спостерігати, гладити дельфінів і дивитися вечірнє шоу - це найкращий початок татового дня народження.

Багато з цих дельфінів врятовані, багато викуплені в Японії (в цій країні їдять цих ссавців), багато народилися прямо в дельфінарії, а останній, буквально, 10 днів тому (дельфіни не розмножуються, якщо їм погано живеться). Дельфіни виліковують від багатьох хвороб. У дельфінарії проводиться терапія для діток з ДЦП.

Я, як і деякі, була спочатку войовничо налаштована щодо дельфінаріїв і т.д. але побувавши і побачивши все своїми очима, розумію, що була не права... чиста морська вода, 15 кг свіжої риби на кожного, вітаміни, турбота, величезна територія", - поділилася Аліна.

Однак думки користувачів мережі розділилися. Частина почали розчулюватися барвистим фото і писати, яка Аліна з Романом красива пара.

Які ви красиві

Мімі ... так мило

Дуже рада, що ви разом

Дуже позитивненькі фоточки

Як же красиво виглядаєте з дельфінами

Дуже мило і круто!!!

Дельфін і русалка

Красива пара

Інші ж дорікнули співачці за рекламу жорстокого поводження з дельфінами.