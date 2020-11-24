Аліна Гросу після розлучення зробила заяву про другий шлюб: штамп не обов'язковий

Аліна Гросу довго мовчала про розлучення з чоловіком Олександром Комковым. Адже після пишного весілля пара прожила разом лише півроку, а потім розійшлася. Співачка відкрито каже, що розрив пари винна інша жінка, крім того, у подружжя виявилися різні цінності і прагнення. Тепер артистка обіцяє уважно вибирати супутника життя.

В інтерв'ю виданню "Собеседник" Аліна зізналася, то була дуже прив'язана до колишнього чоловіка, адже до шлюбу пара довгий час була разом, а їх стосунки виплекалися з міцної дружби та взаєморозуміння.

"Як чоловіка, коханого, я, напевно, Сашу відпустила спокійно. Але як просто людину мені його втратити було дуже складно. Це не зовсім все просто. Ми ж 24 години на добу були з ним на зв'язку протягом п'яти років. Про це шлюбі я не шкодую. Ті місяці, які я прожила в якості дружини, були для мене щасливими", - запевнила співачка.

Аліна Гросу та Олександр прожили у шлюбі близько півроку (Фото: instagram.com/alina_grosu)

До наступного шлюбу зірка збирається підходити більш серйозно і грунтовно. Більш того, Аліна не вважає обов'язковим офіційне оформлення стосунків.

"Думаю, для стосунків штамп не обов'язковий. Мені б хотілося до наступного шлюбу підійти з головою, щоб другий шлюб став вже більш довговічним і останнім у моєму житті", - сподівається артистка.

До речі, Аліні активно приписують роман з її колегою і другом - російським актором Романом Полянським. Він знявся в романтичному кліпі співачки, часто з'являється в її Instagram, а також супроводжує на інтерв'ю. Співачка заперечує стосунки з близьким другом, але не виключає роман з представником творчої професії.

Аліні приписують роман з актором Романом (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мені здається, головне в будь-яких встосунках – це уникати суперництва. Завжди потрібно підтримувати один одного, радіти будь-яким починанням своєї другої половинки, та і взагалі всього того, що відбувається в житті коханої людини", – переконана Аліна.

Нагадаємо, що раніше Аліна Гросу зізналася – вона перехворіла коронавірусом разом з сім'єю.