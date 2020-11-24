Алина Гросу после развода сделала заявление о втором браке: штамп не обязателен

Алина Гросу долго молчала о разводе с мужем Александром Комковым. Ведь после пышной свадьбы пара прожила вместе лишь полгода, а затем разошлась. Певица открыто говорит, что в разрыве пары виновата другая женщина, кроме того, у супругов оказались разные ценности и стремления. Теперь артистка обещает более внимательно выбирать спутника жизни.

В интервью изданию "Собеседник" Алина призналась, то была очень привязана к бывшему мужу, ведь до брака пара долго время была вместе, а их отношения произросли из крепкой дружбы и взаимопонимания.

"Как мужа, возлюбленного, я, наверное, Сашу отпустила спокойно. Но как просто человека мне его потерять было очень сложно. Это не совсем все просто. Мы же 24 часа в сутки были с ним на связи в течение пяти лет. Об этом браке я не жалею. Те месяцы, которые я прожила в качестве жены, были для меня счастливыми", - заверила певица.

Алина Гросу и Александр Комков пожили в браке около полугода (Фото: instagram.com/alina_grosu)

К следующему браку звезда собирается подходить более серьезно и обстоятельно. Более того, Алина не считает обязательным официальное оформление отношений.

"Думаю, для отношений штамп не обязателен. Мне бы хотелось к следующему браку подойти с головой, чтобы второй брак стал уже более долговечным и последним в моей жизни", - надеется артистка.

К слову, Алине активно приписывают роман с ее коллегой и близким другом - российским актером Романом Полянским. Он снялся в романтическом клипе певицы, часто появляется в ее Instagram, а также сопровождает на интервью. Певица отрицает отношения с близким другом, но не исключает роман с представителем творческой профессии.

Алине приписывают роман с актером Романом (Фото: instagram.com/alina_grosu)

"Мне кажется, главное в любых отношениях – это избегать соперничества. Всегда нужно поддерживать друг друга, радоваться любым начинаниям своей второй половинки, да и вообще всему тому, что происходит в жизни любимого человека", – убеждена Алина.

Напомним, что ранее Алина Гросу призналась – она переболела коронавирусом вместе с семьей.