"Ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма вагітна третьою дитиною

Свого нового коханого Андре Леммерса супермодель представила світу у вересні минулого року. Пара разом з'явилася на червоній доріжці другого дня 78-го Венеціанського кінофестивалю. Про чоловіка практично нічого не відомо. Крім того, що він займається продюсуванням в Голлівуді.

Повідомити радісну новину Ліма вирішила оригінально – зірка запостила ролик в TikTok, в якому показала позитивний тест на вагітність і повідомила це своєму коханому. 40-річна Ліма додала, що дитина повинна з'явитися на світ цієї осені. А стать дитини розкривати не стала.

Адріана Ліма з дочками (фото: instagram.com/adrianalima)