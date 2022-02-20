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"Ангел" Victoria's Secret Адриана Лима беременна третьим ребенком

Автор: RBC.UA

Знаменитая бразильская супермодель Адриана Лима готовится стать многодетной мамой. Она беременна третьим ребенком. Для экс-"ангела" Victoria's Secret это будет первый совместный малыш с ее бойфрендом-продюсером.

У Адрианы также есть две дочери, 12-летняя Валентина и 9-летняя Сиенна, которые родились в предыдущем браке звезды с сербским баскетболистом Марко Яричем.

Своего нового возлюбленного Андре Леммерса супермодель представила миру в сентябре прошлого года. Пара вместе появилась на красной дорожке второго дня 78-го Венецианского кинофестиваля. О мужчине практически ничего не известно. Кроме того, что он занимается продюсированием в Голливуде.

Сообщить радостную новость Лима решила оригинально – звезда запостила ролик в TikTok, в котором показала положительный тест на беременность и сообщила это своему возлюбленному. 40-летняя Лима добавила, что ребенок должен появиться на свет этой осенью. А пол ребенка раскрывать не стала.

Адриана Лима с дочками (фото: instagram.com/adrianalima)

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