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Анна Богдан розповіла про весілля з Заливако, Коляденко - про інтим з Білик: топ гучних новин тижня

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 12:56
Анна Богдан розповіла про весілля з Заливако, Коляденко - про інтим з Білик: топ гучних новин тижня Ірина Білик і Діма Коляденко (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

Зірки українського шоу-бізнесу знову поринули в море любові і романтики. Минулого тижня багато хто порадував заявами про плани на майбутнє, а також спогадами.

Найгучніші з новин вже в нашій добірці.

Анна Богдан натякнула на весілля з Заливако

Переможниця "Холостяк 11" - обраниця Михайла Заливако Анна Богдан - заговорила з шанувальниками на найпопулярніші теми: коли закохані планують весілля і дітей. У пості дівчина зізналася, що ці етапи точно будуть в їхніх стосунках. Але всьому свій час.

Анна Богдан розповіла про весілля з Заливако, Коляденко - про інтим з Білик: топ гучних новин тижняАнна Богдан не змогла змовчати про весілля (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Коли весілля? Коли діти? Поки я відповім так - всьому свій час. Відносини... та і в принципі життя мають свої певні етапи. І нам хочеться ними сповна насолодитися. Якщо описувати наші відносини, то здається, що у нас вічний -букетний період з квітами, побаченнями і величезною купою романтичних моментів, - поділилася кохана жінка Заливако. - Ми, звичайно ж, мріємо про дітей, розмовляємо і жартуємо, якими вони будуть... найбільше обговорюємо питання, чи будуть у малюків кучерики. Але поки це все, що можу розповісти. І не через те що не хочу. А просто відчуваю, що так треба", - розповіла Анна.

Дмитро Коляденко видав інтимні таємниці

Співак і шоумен Діма Коляденко згадав про те, якими були його стосунки з Іриною Білик. За його словами, він був дуже пристрасним і часто влаштовував скандали, тому що ревнував співачку "до кожного стовпа". А доказом відданості Білик вважає історію першої близькості. Так, перш ніж вступити в інтимні стосунки, він відправився в клініку і здав всі аналізи. Заради того щоб уберегти себе і партнерку, а також насолоджуватися сексом без презерватива, як він любить, Діма готовий був чекати 2 тижні. До слова, зараз пара, як і раніше, в прекрасних відносинах, зірки часто бачаться і навіть дарують один одному подарунки.

Анна Богдан розповіла про весілля з Заливако, Коляденко - про інтим з Білик: топ гучних новин тижняКоляденко розповів про стосунки з Білик (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Слава Камінська продовжує веселитися з колишнім чоловіком

Популярна співачка Слава Камінська ще минулого тижня почала розбурхувати мережу своїми спільними фото з колишнім чоловіком. І потік щасливих кадрів не припинився досі. Після загадкових знімків Слава показала, як вони з дітьми веселяться в аквапарку. А потім артистка почала викладати свої власні спокусливі фото, зроблені Едгаром. На них Слава сфотографована в купальнику в басейні. "Назад у минуле", - написала Камінська, що багатьом фанатам здалося натяком на возз'єднання.

Анна Богдан розповіла про весілля з Заливако, Коляденко - про інтим з Білик: топ гучних новин тижняСлава з екс-чоловіком і дітьми в Одесі (фото: instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, що раніше Едгар Камінський розповів, що його ображає в діях колишньої дружини після розлучення і як складається їх подальше спілкування.

Також ми писали, що після розставання з Алексом Родрігесом і роману з Беном Аффлеком Дженніфер Лопес помітно погарнішала.

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