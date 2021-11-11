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Астаф'єва топлес і в "голому" купальнику звела з розуму мережу: "супер-жінка без комплексів"

Автор: Styler

Даша Астаф'єва - секс-символ українського шоу-бізнесу, і не здає свої лідируючі позиції на цій "посаді". Вона володіє не тільки розкішними формами, які зводять з розуму як чоловіків, так і жінок, а й приваблює ерудицією,живим розумом і іронічністю, глибиною міркувань і щирістю. А її фото шанувальники давно визначили як окремий вид мистецтва.

І Даша довела в черговий раз свій статус фатальної красуні, опублікувавши гарячий фотосет в Instagram.

Дівчина поніжилася в басейні і СПА розкішного турецького готелю і встигла зробити спекотні ефектні фото. На одному з них вона розслабляється в блакитній воді в оригінальному голому купальнику від відомого українського бренду TTSWTRS.

Для ще одного ефектного кадру співаку довелося опуститися у воду в розкішній чорній облягаючій сукні, під якою немає білизни. На іншому фото зірка ніжиться в пінній ванній, а також позує в СПА-зоні готелю в мікробікіні і навіть топлес в одному халаті, ефектно розкривши його.

Даша Астаф'єва захопила розкішними формами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники не змогли змовчати, спостерігаючи спокусливий фотосет співачки. На Дашу сипалися компліменти немов з рогу достатку - на деякі з коментарів вона відповідала особисто.

  • Розкішна
  • Ви просто супер-жінка, без комплексів, розкута, неймовірно красива і позитивна!
  • Даша Астаф'єва - це секс, асоціації при перегляді ваших фото, тільки він, не інакше
  • Краща з кращих
  • Фігура шик, жінка вогонь!
  • Шикарна
  • Принада
  • Яка гарна фігура
  • Богиня в райському місці

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва в розкішних вбраннях полонила хвилюючими вигинами.

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Даша Астаф'єва