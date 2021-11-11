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Астафьева топлес и в "голом" купальнике свела с ума сеть: "супер-женщина без комплексов"

Автор: Styler

Даша Астафьева – секс-символ украинского шоу-бизнеса, и не здает свои лидирующие позиции на этой "должности". Она обладает не только роскошными формами, которые сводят с ума как мужчин, так и женщин, но и привлекает эрудици ерудицієюей,живым умом и ироничностью, глубиной рассуждений и искренностью. А ее фото поклонники давно определили как отдельный вид искусства.

И Даша доказала в очередной раз свій статус роковой красотки, опубликовав горячий фотосет в Instagram.

Девушка понежилась в бассейне и СПА роскошного турецкого отеля и успела сделать жаркие эффектные фото.На одном из них она расслабляется в лазурной воде в оригинальном голом купальнике отизвестного украинского бренда TTSWTRS.

Для еще одного эффектного кадра певце пришлось опуститься в воду в роскошном черном облегающем платье, под которым нет белья. На другом фото звезда нежится в пенной ванной, а также позирует в СПА-зоне отеля в микробикини и даже топлес в одном халате, эффектно распахнув его.

Даша Астафьева восхитила роскошными формами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники не смогли смолчать, наблюдая соблазнительный фотосет певицы. На Дашу сыпались комплименты словно из рога изобилия – на некоторые из комментариев она отвечала лично.

  • Роскошная
  • Вы просто супер-женщина, без комплексов, раскованная, невероятно красивая и положительная!
  • Даша Астафьева - это секс, ассоциации при виде ваших фото, только он, не иначе
  • Лучшая из лучших
  • Фигура шик, женщина огонь!
  • Шикарная
  • Прелесть
  • Какая красивая фигура
  • Богиня в райском месте

Напомним, что ранее Даша Астафьева в роскошных нарядах пленила волнительными изгибами.

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Даша Астафьева