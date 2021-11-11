Астафьева топлес и в "голом" купальнике свела с ума сеть: "супер-женщина без комплексов"

Девушка понежилась в бассейне и СПА роскошного турецкого отеля и успела сделать жаркие эффектные фото.На одном из них она расслабляется в лазурной воде в оригинальном голом купальнике отизвестного украинского бренда TTSWTRS.

Для еще одного эффектного кадра певце пришлось опуститься в воду в роскошном черном облегающем платье, под которым нет белья. На другом фото звезда нежится в пенной ванной, а также позирует в СПА-зоне отеля в микробикини и даже топлес в одном халате, эффектно распахнув его.

Даша Астафьева восхитила роскошными формами (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники не смогли смолчать, наблюдая соблазнительный фотосет певицы. На Дашу сыпались комплименты словно из рога изобилия – на некоторые из комментариев она отвечала лично.