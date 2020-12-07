Астролог розповіла, хто ідеально підходить "Холостячці" Мішиній в коханні, сексі і житті

На шоу "Холостячка" залишилося всього троє учасників. Боротьба за серце героїні - Ксенії Мішиної напружена до межі. І вже скоро стане відомо, хто зміг підкорити серце красуні актриси.

Відомий український астролог Аріна Артуровна розповіла, хто з решти чоловіків - Андрій Рибак, Олександр Еллерт і Олексій Тригубенко - мають найбільше шансів стати першим переможцем жіночої версії шоу.

Андрій Рибак, народився 9 серпня 1991 року

Андрій - яскрава, емоційна особистість з присутньою йому левовою харизмою. Він упертий і робить те, що хоче. Для молодої людини життя - це суцільний театр, де всі актори, а він продюсер. Астролог вважає, що Андрій має частку зарозумілості і є професійним маніпулятором. Він не звик програвати і любить нав'язувати іншим свою волю. Причому іноді йому важко контролювати свій темперамент і проявляти помірність у відносинах з людьми. Він прагне добитися визнання від оточення.

"В Андрія Рибака в карті є ретроградна Венера, що дійсно створює труднощі у виборі партнерок. Андрія приваблюють дівчата яскраві, популярні, "королеви", але ті, що вміють заробляти гроші і приносити користь у відносини і їхній спільний дім. Оскільки Місяць вражений Сатурном, то може довго страждати за своєї першим коханням або найтривалішим стосункам, але буде приховувати це ретельно. Так само це призводить до нещирості і труднощів прояву своїх почуттів у відносинах. Він може бути холодний у парі, але, якщо полюбить, оточить турботою", - розповідає Аріна.

А ось у психологічній сумісності з Ксенією Мішиною аспекти відсутні, тому тут енергії немає, що призводить до різного сприйняття і відчуттів у світі. В сексуальній сумісності може бути незадоволеність, про це говорить дисгармонічне з'єднання планет. Крім того, присутня висока конфліктність у парі.

"Але якщо ми розглянемо гендерну сумісність, то побачимо, що вони дуже добре розкривають потенціал один одного, як жінка і чоловік. Так само гармонійні аспекти гендерної сумісності показують, що вони привабливо виглядають разом. В парі Андрія і Ксенії присутні три печатки щастя. Чоловік розкриває потенціал жінки і сприятливо впливає на розвиток, просування і емоційний стан Ксенії. Також Ксенія плідно впливає на розвиток особистості чоловіка. Тому ці стосунки могли б бути корисні на деякий період один для одного", - додала астролог.

Андрій Рибак

Олексій Тригубенко, народився 12 листопада 1988 року

Олексій дуже розумний, заповзятливий чоловік, який вміє подати інформацію так, як її чекають інші, викликати довіру в оточення. Діяти він буде нишком і несподівано, щоб обійти своїх конкурентів. Насамперед він шукає у своїй жінці партнера і підтримку. Йому подобаються красиві і дуже розумні дівчата з якоюсь загадкою.

Для цього чоловіка має значення також соціальний статус партнера, тому з простою дівчиною навряд чи йому буде цікаво. Місяць у Стрільці говорить про те, що він бачить у своїй супутниці вчителя, наставника і головного мотиватора в житті. Для нього важливо, щоб його партнерка завжди прагнула до розвитку, була чимось краще, розумніше його і надихала його на результат. Оточення бачить його, як спокійну і замкнуту в собі людину, але у відносинах з близькими людьми він може бути досить імпульсивний і різкий у своїх словах і діях.

"Оскільки у Ксенії теж Місяць у Стрільці, то вони обидва мають оптимістичний настрій, люблять подорожувати і націлені на ріст і просування себе в навколишньому світі. Це їх зближує і робить цікавим їх проведення часу разом. В емоційній сумісності є душевність, але є так само і напружений аспект, що говорить про те, що відсутня симпатія в одного з них", - впевнена Аріна Артуровна.

А ось сексуальна сумісність має дисгармонійний аспект, бо у них різні бажання і потреби в інтимному житті. Конфліктність у парі дуже низька - це стабілізуючий фактор для відносин. Сатурн Олексія робить печатку нещастя до Сонця Ксенії, що говорить про те, що чоловік буде контролювати, обмежувати і несприяти просуванню жінки.

"Висновок такий, що в Олексія і Ксенії є душевна близькість, загальні інтереси і сприйняття світу схожі, але цього вистачить лише для того, щоб бути дуже хорошим друзями і підтримувати один одного у важку хвилину", - додала вона.

Олексій Тригубенко

Олександр Еллерт, народився 18 листопада 1986

Олександр - непересічна особистість, яка привертає до себе увагу. Має імпульсивний характер зі схильністю до нерозсудливості. При народженні, у молодої людини Венера і Меркурій - знаходяться в ретроградному положенні. Цей аспект говорить про те, що людина любить займатися самоїдством, може виносити мозок партнеру і має труднощі з визначенням вибору. Також є схильність "залипати" у відносини і неусвідомлений страх бути відкинутим.

Цей молодий чоловік магнетично привабливий для протилежної статі, має мінливі смаки і потреби. У нього високий ступінь влюбливості.

Олександру подобаються сексуально-магнетичні дівчата, відкриті і легкі в спілкуванні. Для нього важлива пристрасть і інтимна близькість у стосунках. Також для нього важливо отримати певну вигоду відносин. Це може бути емоційне підживлення від партнера, матеріальний статус і т. д.

У психологічній сумісності з Ксенією Мішиною присутня квадратура двох Місяців, що говорить про відсутність розуміння один одного, кожен перетягує ковдру на себе, але при цьому вони люблять поговорити один з одним.

В сексуальній сумісності присутній аспект пристрасті - це дуже підігріє початковий етап відносин і їм буде цікаво разом проводити вечори. А ось конфліктність у парі під високою напругою, бо будуть присутні постійні несправедливі звинувачення на адресу один одного.

"І завершує сумісність печатка нещастя від чоловіка до жінки, її емоційного стану. Що може призвести до емоційного виснаження і пригніченості. В цілому можна підбити підсумки, що стосунки можуть бути дуже пристрасними і яскравими, але нетривалими. І для побудови сімейного щастя, до якого прагне Ксенія, цього недостатньо", - підсумувала астролог.

Олександр Еллерт

Раніше ми писали, що учасник "Холостячки" зізнався Ксенії, що закохався в неї. Але до проєкту дав обіцянку іншій дівчині.

Також повідомлялося, що ведучий "Холостячки" Григорій Решетник показав третього сина і розсекретив його ім'я.

Крім того, астролог розповіла, про найважливіші події грудня, які будуть впливати на наше життя.