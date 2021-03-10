Банда красунь: Нікітюк і Каменських у відвертому міні з подругами порівняли зі світовими легендами

"Скоро у маленькій моєї улюбленої помадки-кучерики Насті Каменських виходить нове відео на пісню "Дівчата рулять". А ми поки присядемо, почекаємо ... Було круто!" - підписала яскравий кадр Даша.

На фото можна побачити відому фешн-фотографа Соню Плакидюк, популярного блогера і дизайнера Таню Парфильєву, Лесю Нікітюк, Настю Каменських і її подругу – дизайнера Анну Андрійчук-Завгородню. Схоже, в кліпі буде і сама Дашу, але поки це залишається інтригою.

Настя Каменських з Лесею Нікітюк та зірковими подружками незабаром порадує новим кліпом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фото вийшло веселим і атмосфернм, а знамениті дівчини на ньому виглядають сексуально і привабливо.

Леся продемонструвала нескінченні ніжки, Соня вбралася в піканте міні, взула босоніжки на високих підборах і масивній платформі і доповнила образ оригінальними червоними шкіряними знімними нарукавниками. Настя вирішила не відставати від подруг і вбралася в міні зі шнурівкою, довершуючи зухвалий образ замшевими чобітьми-панчохами.

Шанувальники не встояли перед бандою красунь і повідомили, що не можуть дочекатися виходу кліпу.