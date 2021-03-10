RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Банда красунь: Нікітюк і Каменських у відвертому міні з подругами порівняли зі світовими легендами

Автор: Lite

Настя Каменських незабаром презентує нову вибухову відеороботу на пісню "Дівчата рулять" – прем'єра треку відбулася напередодні 8 березня. Виявилося, що в кліпі кучерявої красуні знялися її зіркові подруги, які покажуть усім, як треба веселитися.

Фото завзятої дівочої компанії опублікувала в Instagram Даша Астаф'єва.

"Скоро у маленькій моєї улюбленої помадки-кучерики Насті Каменських виходить нове відео на пісню "Дівчата рулять". А ми поки присядемо, почекаємо ... Було круто!" - підписала яскравий кадр Даша.

На фото можна побачити відому фешн-фотографа Соню Плакидюк, популярного блогера і дизайнера Таню Парфильєву, Лесю Нікітюк, Настю Каменських і її подругу – дизайнера Анну Андрійчук-Завгородню. Схоже, в кліпі буде і сама Дашу, але поки це залишається інтригою.

Настя Каменських з Лесею Нікітюк та зірковими подружками незабаром порадує новим кліпом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фото вийшло веселим і атмосфернм, а знамениті дівчини на ньому виглядають сексуально і привабливо.

Леся продемонструвала нескінченні ніжки, Соня вбралася в піканте міні, взула босоніжки на високих підборах і масивній платформі і доповнила образ оригінальними червоними шкіряними знімними нарукавниками. Настя вирішила не відставати від подруг і вбралася в міні зі шнурівкою, довершуючи зухвалий образ замшевими чобітьми-панчохами.

Шанувальники не встояли перед бандою красунь і повідомили, що не можуть дочекатися виходу кліпу.

  • Як же класно, яскраво і зірково, чекаємо з нетерпінням
  • Нереально. Як же дочекатися?
  • Банда красунь!
  • Ви приголомшливі
  • Яке гарне фото
  • Spice girls
  • Естетичний вибух. Скільки краси на одному фото

До речі, Настя Каменських більше доби провела на знімальному майданчику і навіть зважилася на б'юті-експеримент заради нової видовищної роботи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Настя КаменськихЛеся НікітюкДаша Астаф'єва
Читайте також
Настя Каменських "прикрасила" сплячого Потапа і показала відео
Неперевершена: Леся Нікітюк захопила новим кольором волосся та пожалілася на вічну конкуренцію з Поляковою
Прогноз погоди