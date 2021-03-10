UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Банда красоток: Никитюк и Каменских в дерзком мини с подругами сравнили с мировыми легендами

Автор: Lite

Настя Каменских вскоре презентует новую взрывную видеоработу на песню "Девочки рулят" – премьера трека состоялась в канун 8 марта. Оказалось, что в клипе кудрявой красотки снялись ее звездные подруги, которые покажут всем, как надо веселиться.

Фото задорной девичьей компании опубликовала в Instagram Даша Астафьева.

"Скоро у маленькой моей любимой помадки-кудряшки Насти Каменских выходит новое видео на песню "Девочки рулят". А мы пока присядем, подождем ... Было круто!" - подписала яркий кадр Даша.

На фото можно увидеть известного фешн-фотографа Соню Плакидюк, популярного блогера и дизайнера Таню Парфильеву, Лесю Никитюк, Настю Каменских и ее подругу – дизайнера Анну Андрийчук-Завгороднюю. Похоже, в клипе будет и сама Дашу, но пока это остается интригой.

Настя Каменских с Лесей Никитюк и звездными подружками вскоре порадует новым клипом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фото вышло веселым и атмосфернм, а знаменитые девушки на нем выглядят сексуально и привлекательно.

Леся продемонстрировала бесконечные ножки, Соня облачилась в пикантное мини, обула босоножки на высоком каблуке и массивной платформе и дополнила образ оригинальными кожаными красными съемными нарукавниками. Настя решила не оставать от подруг и облачилась в мини со шнуровкой, довершив дерзкий образ замшевыми сапогами-чулками.

Поклонники не устояли перед бандой красоток и сообщили, что не могут дождаться выхода клипа.

  • Как же классно, ярко и звездно, ждем с нетерпением
  • Нереально. Как же дождаться?
  • Банда красоток!
  • Вы потрясающие
  • Какое красивое фото
  • Spice girls
  • Эстетической взрыв. Сколько красоты на одном фото

Кстати, Настя Каменских больше суток провела на съемочной площадке и даже решилась на бьюти-эксперимент ради новой зрелищной работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя КаменскихЛеся НикитюкДаша Астафьева
Читайте также
Настя Каменских "украсила" спавшего Потапа и показала видео
Непревзойденная: Леся Никитюк восхитила новым цветом волос и пожаловать на вечную конкуренцию с Поляковой
Прогноз погоды