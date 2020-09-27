Вагітна Барбі: розповніла і з величезною грудьми Нікітюк потішила несподіваними перевтіленнями

Леся Нікітюк після жаркої Туреччини вирушила в українські мальовничі Карпати і традиційно ділиться з шанувальниками в Instagram барвистими фотозвітами. Цього разу Леді Ле зупинилася в Буковелі і встигла провести час насичено і з користю. Зокрема, вона покаталася по околицях на коні і не упустила можливість зробити ефектний фотосет в сідлі. Так як Леся звикла до всього підходити з гумором, то нові кадри вона опрацювала в програмі і постала в несподіваних образах.

Так ведуча відображена на коні. Вона сидить в топі, оригінальних джинсах з бахромою і кардигані. На першому фото Леся помітно збільшила груди, а на другому показала свою "розповнілу" за допомогою фотошопу фігуру.

"Instagram/Життя. Такі ось вони в житті, ці Instagram-наречені", - підписала Леся в жартівливій формі свої оброблені фото.

Леся Нікітюк "перевтілилася" з допомогою фотошопу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники оцінили почуття гумору ведучої і залишили свої веселі коментарі під знімками.

Ви як лялька Барбі на першому фото. На другому – Барбі вагітна

Кожен раз захоплює почуття гумору

Ракурс вирішує всі

Треба мати величезну впевненість у собі, щоб так жартувати Молодець, Лесю, ти класна

Леся, не наговаривайте на себе. Друге фото - фотошоп!

Леся, ти така красива

Амазонка

Леся молодець. Ніколи не боїться виглядати смішно і посміятися над собою

На другому фото як вагітна

Леся без приколів ніяк не може

Нагадаємо, що раніше Лесю Нікітюк запідозрили у збільшенні губ, а вона розсекретила свої б'юті-принципи.