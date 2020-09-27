Вагітна Барбі: розповніла і з величезною грудьми Нікітюк потішила несподіваними перевтіленнями

Ведуча поділилася "несподіваними" фото з Карпат
Леся Нікітюк після жаркої Туреччини вирушила в українські мальовничі Карпати і традиційно ділиться з шанувальниками в Instagram барвистими фотозвітами. Цього разу Леді Ле зупинилася в Буковелі і встигла провести час насичено і з користю. Зокрема, вона покаталася по околицях на коні і не упустила можливість зробити ефектний фотосет в сідлі. Так як Леся звикла до всього підходити з гумором, то нові кадри вона опрацювала в програмі і постала в несподіваних образах.
Так ведуча відображена на коні. Вона сидить в топі, оригінальних джинсах з бахромою і кардигані. На першому фото Леся помітно збільшила груди, а на другому показала свою "розповнілу" за допомогою фотошопу фігуру.
"Instagram/Життя. Такі ось вони в житті, ці Instagram-наречені", - підписала Леся в жартівливій формі свої оброблені фото.
Леся Нікітюк "перевтілилася" з допомогою фотошопу (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Шанувальники оцінили почуття гумору ведучої і залишили свої веселі коментарі під знімками.
Нагадаємо, що раніше Лесю Нікітюк запідозрили у збільшенні губ, а вона розсекретила свої б'юті-принципи.