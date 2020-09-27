UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями

Автор: Lite

Ведущая поделилась "неожиданными" фото из Карпат

Леся Никитюк после жаркой Турции отправилась в украинские живописные Карпаты и традиционно делится с поклонниками в Instagram красочными фотоотчетами. В этот раз Леди Ле остановилась в Буковели и успела провести время насыщенно и с пользой. В частности, она покаталась по окрестностям на лошади и не упустила возможность сделать эффектный фотосет в седле. Так как Леся привыкла ко всему подходить с юмором, то новые кадры она обработала в программе и предстала в неожиданных образах.

Так ведущая запечатлена на лошади. Она восседает в топе, оригинальных джинсах с бахромой и кардигане. На первом фото Леся заметно увеличила грудь, а на втором показала свою "располневшую" посредством фотошопа фигуру.

"Инстаграм/Жизнь. Такие вот они в жизни, эти Инстаграм-невесты", - подписала Леся в шуточной форме свои обработанные фото.

Самые читаемые новости

Леся Никитюк "преобразилась" с помощью фотошопа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили чувство юмора ведущей и оставили свои веселые комментарии под снимками.

  • Вы как кукла Барби на первом фото. На втором – Барби беременная
  • Каждый раз восхищает чувство юмора
  • Ракурс решает все
  • Надо иметь огромную уверенность в себе, чтобы так шутить Молодец, Леся, ты классная
  • Леся, не наговаривайте на себя. Второе фото - фотошоп!
  • Леся, ты и такая красивая
  • Амазонка
  • Леся молодец. Никогда не боится выглядеть смешно и посмеяться над собой
  • На втором фото как беременная
  • Леся без приколов никак не может

Напомним, что ранее Лесю Никитюк заподозрили в увеличении губ, а она рассекретила свои бьюти-принципы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Леся Никитюк