Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями

Леся Никитюк после жаркой Турции отправилась в украинские живописные Карпаты и традиционно делится с поклонниками в Instagram красочными фотоотчетами. В этот раз Леди Ле остановилась в Буковели и успела провести время насыщенно и с пользой. В частности, она покаталась по окрестностям на лошади и не упустила возможность сделать эффектный фотосет в седле. Так как Леся привыкла ко всему подходить с юмором, то новые кадры она обработала в программе и предстала в неожиданных образах.

Так ведущая запечатлена на лошади. Она восседает в топе, оригинальных джинсах с бахромой и кардигане. На первом фото Леся заметно увеличила грудь, а на втором показала свою "располневшую" посредством фотошопа фигуру.

"Инстаграм/Жизнь. Такие вот они в жизни, эти Инстаграм-невесты", - подписала Леся в шуточной форме свои обработанные фото.

Леся Никитюк "преобразилась" с помощью фотошопа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили чувство юмора ведущей и оставили свои веселые комментарии под снимками.

Вы как кукла Барби на первом фото. На втором – Барби беременная

Каждый раз восхищает чувство юмора

Ракурс решает все

Надо иметь огромную уверенность в себе, чтобы так шутить Молодец, Леся, ты классная

Леся, не наговаривайте на себя. Второе фото - фотошоп!

Леся, ты и такая красивая

Амазонка

Леся молодец. Никогда не боится выглядеть смешно и посмеяться над собой

На втором фото как беременная

Леся без приколов никак не может

Напомним, что ранее Лесю Никитюк заподозрили в увеличении губ, а она рассекретила свои бьюти-принципы.