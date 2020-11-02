ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вагітна Емілі Ратаковскі повторила культове "голе" фото Демі Мур

Новость на русском → Понеділок 02 листопада 2020 21:26
Вагітна Емілі Ратаковскі повторила культове "голе" фото Демі Мур Емілі Ратаковскі (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Модель знову підкорює мережу

Емілі Ратаковскі завжди любила жаркі фото у відвертих вбраннях і без. І з вагітністю ця її риса нікуди не поділася. А можливо, тільки посилилася. Не встигла модель і бізнесвумен оголосити світові про те, що чекає малюка, як тут же почала приміряти вбрання один іншого відвертіше. А на честь Хеллоуїна вона придумала дещо неординарне.

Вагітна Емілі Ратаковскі повторила культове &quot;голе&quot; фото Демі МурВагітна Емілі Ратаковскі повторила культове &quot;голе&quot; фото Демі Мур

Емілі повторила знаменитий образ Демі Мур (фото: скріншот instagram.com/emrata)

Ратаковскі вирішила повторити один з культових образів, створених Демі Мур для фотосесії у Енні Лейбовіц. Фото було опубліковано в Vanity Fair в 1991-му році. До речі, у рік народження самої Ратаковскі. Демі Мур на кадрі з'явилася з коротким чорним волоссям, а її розкішне тіло прикрашає мереживна білизна і об'ємна біла сорочка.

Ратаковскі постаралася відтворити образ максимально точно – вона одягла схожу білизну, а на плечі накинула шовкову сорочку. Не обійшлося і без перуки з точно такою ж зачіскою, як у Демі Мур. Емілі стоїть на тлі білої стіни у себе вдома, повернувшись напівбоком і показавши свій значних розмірів животик. Знімок Емілі запостила у себе в сторіз і знаменита актриса, підтримавши молоду колегу і подругу.

Нагадаємо, це буде перша дитина як для Емілі Ратаковскі, так і для її чоловіка Себастьяна Маккларда. Модель довго приховувала вагітність від публіки – аж до 20-го тижня. Тепер же не може натішитися можливості показувати себе світу у всій красі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Деми Мур Эмили Ратаковски
Скандали тижня
Скандали тижня
Танці з зірками: інтриги шоу
Танці з зірками: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Кравчук: "план дій" має відкрити шлях для відновлення миру на Донбасі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Кравчук: "план дій" має відкрити шлях для відновлення миру на Донбасі