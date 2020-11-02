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Вагітна Емілі Ратаковскі повторила культове "голе" фото Демі Мур

Автор: Lite

Модель знову підкорює мережу

Емілі Ратаковскі завжди любила жаркі фото у відвертих вбраннях і без. І з вагітністю ця її риса нікуди не поділася. А можливо, тільки посилилася. Не встигла модель і бізнесвумен оголосити світові про те, що чекає малюка, як тут же почала приміряти вбрання один іншого відвертіше. А на честь Хеллоуїна вона придумала дещо неординарне.

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Емілі повторила знаменитий образ Демі Мур (фото: скріншот instagram.com/emrata)

Ратаковскі вирішила повторити один з культових образів, створених Демі Мур для фотосесії у Енні Лейбовіц. Фото було опубліковано в Vanity Fair в 1991-му році. До речі, у рік народження самої Ратаковскі. Демі Мур на кадрі з'явилася з коротким чорним волоссям, а її розкішне тіло прикрашає мереживна білизна і об'ємна біла сорочка.

Ратаковскі постаралася відтворити образ максимально точно – вона одягла схожу білизну, а на плечі накинула шовкову сорочку. Не обійшлося і без перуки з точно такою ж зачіскою, як у Демі Мур. Емілі стоїть на тлі білої стіни у себе вдома, повернувшись напівбоком і показавши свій значних розмірів животик. Знімок Емілі запостила у себе в сторіз і знаменита актриса, підтримавши молоду колегу і подругу.

Нагадаємо, це буде перша дитина як для Емілі Ратаковскі, так і для її чоловіка Себастьяна Маккларда. Модель довго приховувала вагітність від публіки – аж до 20-го тижня. Тепер же не може натішитися можливості показувати себе світу у всій красі.

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Новини України Деми МурЭмили Ратаковски