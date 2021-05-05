RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вагітна Осадча в бікіні сполошила мережу, а Горбунов з сином показали чоловічу силу

Автор: Lite

Катя Осадча і Юрій Горбунов втекли з весняного Києва в спекотну літню Туреччину. Пара насолоджується море і походом в гори, проводить час на яхті і загоряє та купається в блакитній воді.

Так, ведучі поділилися новою порцією знімків в Instagram.

Катя в темно-синьому бікіні влаштувала заплив в море і показала кілька червоних кадрів, де з усмішкою розсікає водну гладь.

"Найкращий спорт - заплив у відкритій воді", - констатувала ведуча.

Юрій приєднався до коханої і показав спільне фото, на якому ведучі пливуть на зустріч один до одного. "Ми коралі", - залишив підпис до кадру шоумен.

Катя і Юрій влаштували спільний заплив (фото: instagram.com/kosadcha/instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники почали цікавитися, чи не холодно було плавати Каті і турбуватися про неї. Також вони викупали Катю і Юрія в компліментах.

  • Вам не холодно?
  • У травні море на Егейському узбережжі не дуже тепле. Як водичка?
  • Дуже красиве фото
  • Як русалка в океані
  • Яка чудова фотографія
  • Як водичка?! Мені здається прохолодна... Ви молодці, моржі
  • Морські зірки
  • Ви - це щастя і любов

Ведучий поділився також рідкісним фото з синочком, який полетів на відпочинок разом з батьками. Тато і малюк "рухають" з місця кам'яну невелику вежу, яка стоїть під кутом до землі.

Юрій зі сном зробили кумедний кадр (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Разом ми - сила", - підписав фото з Ванею гордий ТАТтато.

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов і Катя Осадча, а також інші зіркові сім'ї показали, як відзначають Великдень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов