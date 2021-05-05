Беременная Осадчая в бикини всполошила сеть, а Горбунов с сыном показали мужскую силу

Катя в темно-синем бикини устроила заплыв в море и показала несколько красоных кадров, где с улыбкой рассекает водную гладь.

"Найкращий спорт - заплив у відкритій воді", – констатировала ведущая.

Юрий присоединился к любимой и показал совместное фото, на котором ведущие плывут на встречу друг к другу. "Мы кораллы", - оставил подпись к кадру шоумен.

Катя и Юрий устроили совместный заплыв (фото: instagram.com/kosadcha/instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники начали интересоваться, не холодно ли было плавать Кате и беспокоиться о ней. Также они искупали Катю и Юрия в комплиментах.

Вам не холодно?

В мае море на Эгейском побережье не очень теплое. Как водичка?

Очень красивое фото

Как русалка в океане

Какая чудесная фотография

Як водичка?! Мені здається прохолодна... Ви молодці , моржі

Морские звезды

Вы – это счастье и любовь

Ведущий поделился также редким фото с сыночком, который улетел на отдых вместе с родителями. Папа и малыш "двигают" с места каменную небольшую башню, которая стоит под углом к земле.

Юрий с сном сделали забавный кадр (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Вместе мы – сила", - подписал фото с Ваней гордый папа.