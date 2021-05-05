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Беременная Осадчая в бикини всполошила сеть, а Горбунов с сыном показали мужскую силу

Автор: Lite

Катя Осадчая и Юрий Горбунов убежали из весеннего Киева в жаркую летнюю Турцию. Пара наслаждается море и походом в горы, проводит время на яхте и загорает купает в лазурной воде.

Так, ведущие поделились новой порцией снимков в Instagram.

Катя в темно-синем бикини устроила заплыв в море и показала несколько красоных кадров, где с улыбкой рассекает водную гладь.

"Найкращий спорт - заплив у відкритій воді", – констатировала ведущая.

Юрий присоединился к любимой и показал совместное фото, на котором ведущие плывут на встречу друг к другу. "Мы кораллы", - оставил подпись к кадру шоумен.

Катя и Юрий устроили совместный заплыв (фото: instagram.com/kosadcha/instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники начали интересоваться, не холодно ли было плавать Кате и беспокоиться о ней. Также они искупали Катю и Юрия в комплиментах.

  • Вам не холодно?
  • В мае море на Эгейском побережье не очень теплое. Как водичка?
  • Очень красивое фото
  • Как русалка в океане
  • Какая чудесная фотография
  • Як водичка?! Мені здається прохолодна... Ви молодці , моржі
  • Морские звезды
  • Вы – это счастье и любовь

Ведущий поделился также редким фото с сыночком, который улетел на отдых вместе с родителями. Папа и малыш "двигают" с места каменную небольшую башню, которая стоит под углом к земле.

Юрий с сном сделали забавный кадр (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Вместе мы – сила", - подписал фото с Ваней гордый папа.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а также другие звездные семьи показали, как отмечают Пасху.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов