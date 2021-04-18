Вагітна дружина Добриніна розповіла про свого найкращого друга

Квіткова зображена босоніж на піску біля кромки води спиною до камери. На ній - вільне біле плаття, що майорить на вітрі. Майбутня мама явно милується красивим заходом сонця.

Даша Квіткова зачарувала знімком біля океану на заході сонця (фото: instagram.com/kvittkova)

Переможниця шоу "Холостяк" зізналася, що вірить у справжню дружбу, адже в її житті вона є.

"Я за дружбу. За взаємну і трушну дружбу. Знаєте, таку де розуміють і підтримують один одного, відчувають іншого як самого себе, допомагають і не вимагають нічого взамін, а у відносинах відчувається простота і легкість. Таку, де немає місця зверхності або змаганню хто краще, де вміють слухати і визнавати свої помилки. Таку, де ти можеш довірити найпотаємнішу таємницю і знати, що вона не піде нікуди далі, де довіра існує без всяких меж. Таку, де можуть бути не згодні з твоєю думкою і вважати твої вчинки дурними, але не боятися говорити про це прямо і все одно залишатися поряд. Таку, де з тобою не тільки у погані моменти, але і в найсолодші періоди життя, де можуть з задоволенням розділити з тобою щастя без зловтіхи, а турбота буде відчуватися навіть на відстані", - поділилася блогер.

Також Даша зазначила, що її кращим другом є її чоловік, але у неї є і хороші подруги.



"Мій найкращий друг — мій чоловік. Але я щаслива, що в моєму житті є і жіноча дружба. В ній немає місця заздрості і зарозумілості, ми всі рівні. Ми обираємо одне одного добровільно і по любові. І знаємо, що нам буде класно де завгодно. Головне разом", - підсумувала дівчина.

Даша Квіткова та Микита Добринін відпочивають в Дубаї (фото: instagram.com/kvittkova)