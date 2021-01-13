Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото в купальнику

Вагітна первістком молода дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова показала нову фотографію у чорному купальнику, на якій видно її кругленький животик.

Стать малюка майбутні батьки вже знають, але громадськості поки не кажуть. Нове фото 26-річна дівчина опублікувала в Instagram-stories.

Катерина Репяхова показала вагітне фото (фото: instagram.com/repyahovakate)

Очевидно, що дружина музиканта знаходиться на ранніх місяцях вагітності. У мережі вона також розповіла своїм фоловерам, що народить дитину раніше літа.

Нагадаємо, Катерина розповіла, що її вагітність не була для них з чоловіком несподіванкою, оскільки це був запланований крок в їх житті. Вона зізналася, що спочатку не могла в це повірити і робила тест на вагітність три рази.

Щоб підготуватися до зачаття, обоє пройшли обстеження і тільки потім приступили до справи. А ось завагітніти Катерині, за її словами, вдалося лише з четвертої спроби.

Раніше Катерина Репяхова потрапила в ДТП з пенсіонеркою. Дівчина зізналася, що все обійшлося легким переляком. Поліцію не викликали, і травм ніхто не отримав. Дівчина заявила, що винна в аварії пенсіонерка запропонувала відкупитися по-мирному, і вона погодилася.

Репяхова розповіла, що в неї врізалася жінка "в роках", коли здавала назад і не помітила її.