"Шалена краса": Нікітюк в зухвалому міні і корсеті підкорює образом спокусливої морячки
Леся Нікітюк - володарка стрункої фігури і модельного зросту. Ведуча може легко собі дозволити носити відверті спокусливі вбрання, що підкреслюють її точені форми. Нещодавно Леді Ле серйозно посварилася в мережі з Олексієм Дурневим, який дозволив собі принизливі висловлювання на адресу ведучої через її зовнішні параметри, попутно образивши всіх високих дівчат. Втім, телезірці це настрій не зіпсував, і в цей же день вона вирушила відпочити на лайнер і покататися по Дніпру, попутно вигулявши спокусливий білосніжний аутфіт.
Порцією ефектних знімків Леся поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram.
Леді Ле позує на кормі білосніжного судна в сміливому вбранні. На ній-напівпрозора спідниця міні оригінального крою, корсетний ліф і асиметричний верх. На голові - панамка від Руслана Багінського, яку вона легко перетворила на стильну матроську шапку, зробивши свій образ тематичним. Легкий, ледь помітний макіяж і елегантні витончені аксесуари довершили морський образ Лесі.
Леся Нікітюк приголомшила сміливим вбранням (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Круїз по Дніпру. Все смачно і вечірка смачна", - резюмувала Леді Ле.
Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду народної улюблениці, а деякі навіть виявили несподівану схожість Лесі і Меган Маркл!
- Яка ж красива
- На останній фотці на Меган Маркл в блонді схожа. Але Леся краще
- Шаленої краси Lesia
- Супер фотосесія
- Білосніжка
- Фігура вогонь
- Яка ж ти прекрасна
- Стильно, вишукано і прекрасно
- Сексуальна морячка
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в топі і стильних джинсах показала свою прогулянку по вуличках Мадейри в Португалії.