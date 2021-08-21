"Шалена краса": Нікітюк в зухвалому міні і корсеті підкорює образом спокусливої морячки

Леся Нікітюк - володарка стрункої фігури і модельного зросту. Ведуча може легко собі дозволити носити відверті спокусливі вбрання, що підкреслюють її точені форми. Нещодавно Леді Ле серйозно посварилася в мережі з Олексієм Дурневим, який дозволив собі принизливі висловлювання на адресу ведучої через її зовнішні параметри, попутно образивши всіх високих дівчат. Втім, телезірці це настрій не зіпсував, і в цей же день вона вирушила відпочити на лайнер і покататися по Дніпру, попутно вигулявши спокусливий білосніжний аутфіт.

Порцією ефектних знімків Леся поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram.

Леді Ле позує на кормі білосніжного судна в сміливому вбранні. На ній-напівпрозора спідниця міні оригінального крою, корсетний ліф і асиметричний верх. На голові - панамка від Руслана Багінського, яку вона легко перетворила на стильну матроську шапку, зробивши свій образ тематичним. Легкий, ледь помітний макіяж і елегантні витончені аксесуари довершили морський образ Лесі. Леся Нікітюк приголомшила сміливим вбранням (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Круїз по Дніпру. Все смачно і вечірка смачна", - резюмувала Леді Ле. Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду народної улюблениці, а деякі навіть виявили несподівану схожість Лесі і Меган Маркл! Яка ж красива

На останній фотці на Меган Маркл в блонді схожа. Але Леся краще

Шаленої краси Lesia

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Яка ж ти прекрасна

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