Бездоганна: Кейт Міддлтон продемонструвала всі переваги фігури в стильному образі для поїздки

Кейт Міддлтон і принц Уільям оголосили, що вирушають в тур по Великобританії на королівському поїзді. Подружжя буде здійснювати зупинки в різних точках, щоб напередодні Різдва віддати шану людям і організаціям, які у важкий період коронавірусу докладали всі зусилля для боротьби з ним і відновлення звичного ходу життя.

В період з 6-го по 8-е грудня герцоги планують відвідати вчителів, працівників будинків престарілих, волонтерів... Всіх, хто зіткнувся з наслідками пандемії і зумів проявити себе, допомагаючи іншим. Особливу увагу вони планують приділити працівникам сфери мистецтва.

Кейт і принц Уільям вирушили в тур (відео: instagram.com/kensingtonroyal)

Для поїздки Кейт підібрала стильний і комфортний образ. Герцогиня одягла темно-болотне пальто, яке підкреслило всі переваги її фігури: тонку талію, довгі ноги і точені руки. Прямого крою, але злегка розкльошене донизу, з накладними кишенями і коміром-стійкою, воно виглядало стильно і вишукано. При цьому відмінно підійшло для поїздки завдяки неброскому відтінку, довжині і теплій тканині.

Доповнили його високі чоботи на підборах, крихітна сумочка, а також картатий шарф. З аксесуарів Міддлтон вибрала великі сережки з перлами. Не забула вона і про захисну маску з милим принтом. Завите і укладене великими хвилями волосся, а також легкий макіяж стали останньою краплею бездоганного образу Кейт. Принц Уільям одягнув у поїздку темно-синє пальто, сині штани, а також бордовий шарф, склавши дружині відмінну стильну партію.

Нагадаємо, раніше Кейт порадувала стильним луком для відеоконференції.