В блискітках і хутрі: напівгола Кайлі Дженнер показала розкішне тіло

Кайлі Дженнер, як успішна бізнесвумен, вже підготувала нову колекцію косметики для різдвяних свят. Але як зазвичай, мережу дивують не тільки новинки, але і вбрання інстадіви, які вона транслює із завидною регулярністю. Раніше Дженнер блищала в образі спокусливої дикої кішечки, снігуроньки та пін-ап гьол. Тепер же вибір 23-річної зірки упав на головний символ Різдва - ялинку. Принаймні, зелений костюм Кайлі, суцільно покритий блискучим паєтками, нагадував саме її.

Кайлі у святковому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі Дженнер одягла топ з довгими рукавами, відкритим ліфом і перебільшено високими плечима трикутної форми, що нагадує святкове дерево. Доповнили лук спідниця з запахом і розрізом посередині. Костюм оголив апетитні форми Дженнер і хвилюючі вигини її тіла, змусивши фанатів завмерти від захоплення.

"Чи можете ви вгадати тематику моєї святкової колекції в цьому році ... Відкрию завтра", - повідомила молода мама. Фанати почати гадати, в образі кого з'явилася зірка і чого очікувати від колекції. Багато хто припустив, що Кайлі вирішила перевтілитися в Грінча, а тематика буде пов'язана з відомою казкою.

Раніше Кайлі похвалилася стрункими ногами в экстракороткій міні-сукні з пікантними розрізами.