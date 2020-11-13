В блестках и мехах: полуголая Кайли Дженнер показала роскошное тело

Кайли Дженнер, как успешная бизнесвумен, уже подготовила новую коллекцию косметики для рождественских праздников. Но как обычно, сеть удивляют не только новинки, но и наряды инстадивы, которые она транслирует с завидной регулярностью. Ранее Дженнер блистала в образе соблазнительной дикой кошечки, снегурочки и пин-ап гел. Теперь же выбор 23-летней звезды пал на главный символ Рождества - ель. По крайней мере, зеленый наряд Кайли, сплошь покрытый сияющими пайетками, напоминал именно ее.

Кайли в праздничном образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли Дженнер надела топ с длинными рукавами, открытым лифом и утрированно высокими плечами треугольной формы, напоминающей праздничное дерево. Дополнили лук юбка с запахом и разрезом посередине. Костюм оголил аппетитные формы Дженнер и волнующие изгибы ее тела, заставив фанатов замереть от восторга.

"Можете ли вы угадать тематику моей праздничной коллекции в этом году ... Открою завтра", - сообщила молодая мама. Фанаты начать гадать, в образе кого предстала звезда и чего ожидать от коллекции. Многие предположили, что Кайли решила перевоплотиться в Гринча, а тематика будет связана с этой известной сказкой.

Ранее Кайли похвасталась стройными ногами в экстракоротком мини-платье с пикантными разрезами.