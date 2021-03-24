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Блуза на голе тіло і шкіряні штани: стильна Белла Хадід блиснула розкішною фігурою

Автор: Lite

Белла Хадід продемонструвала новий стильний образ, а заодно і своє досконале тіло. Модель приміряла одяг від відомого бренду Michael Kors, з яким співпрацює вже давно.

Модель зробила у своєму блозі пост, опублікувавши масу фото в даному аутфіті. Вони зібрали багато позитивних відгуків.

Белла Хадід позує в розкішній білій блузі в дрібний квітковий принт з безліччю оборок, пишними рукавами і розрізом на спині. Ансамбль доповнюють коричневі шкіряні штани, прикрашені ременем з великою пряжкою. З аксесуарів Белла обрала білу сумочку, чокер, довгі сережки, а також кілька браслетів і годинник.

Белла Хадід в новому стильному образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Макіяж моделі зробили максимально природний: на губи нанесли блиск, який зробив їх візуально ще більш пухкими, а очі виділили тільки коричневими тінями. Волосся моделі пофарбоване зараз в більш темний відтінок, ніж зазвичай, що відмінно поєднується зі смаглявою шкірою.

Родзинка образу в тому, що дівчина одягла блузу прямо на голе тіло, показавши розкішні груди і залізний прес. Фанати відреагували миттєво, засипавши її палаючими емодзі і захоплення. Втім, знайшлися і ті, хто дорікнув молодшій Хадід худобою.

Раніше ми писали, що Белла позує в стильному джинсовому костюмі.

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Новини України модамодельтренд
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