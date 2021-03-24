Блуза на голое тело и кожаные брюки: стильная Белла Хадид блеснула роскошной фигурой

Белла Хадид позирует в роскошной белой блузе в мелкий цветочный принт с массой оборок, пышными рукавами и разрезом на спине. Ансамбль дополняют коричневые кожаные брюки, украшенные ремнем с крупной пряжкой. Из аксессуаров Белла выбрала белую сумочку, чокер, длинные серьги, а также несколько браслетов и часы.

Белла Хадид в новом стильном образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Макияж модели сделали максимально естественный: на губы нанесли блеск, который сделал их зрительно еще более пухлыми, а глаза выделили только коричневыми тенями. Волосы модели окрашены в более темный оттенок, чем обычно, что отлично сочетается со смуглой кожей.

Изюминка образа в том, что девушка надела блузу прямо на голое тело, показав роскошную грудь и железный пресс. Фанаты отреагировали мгновенно, засыпав ее пылающими эмодзи и восхищениями. Впрочем, нашлись и те, кто упрекнул младшую Хадид в излишней худобе.