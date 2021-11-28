Більше нічого приховувати: Еллерт чітко відповів, чи разом вони з Мішиною зараз

Так він зізнався, що їх роман з актрисою закінчено. "Ми не разом! Дайте нам спокою!"- різко відреагував шоумен.

Скріншот (instagram.com/ellert_a)

Примітно, що навздогін Олександр опублікував фото каблучкою в руках і згадав про особливий подарунок для Ксенії та себе з незвичайним біоалмазом, вирощеним з ...крові закоханих.

"...Колись я був шалено здивований появі 3D принтера. На твоїх очах, створює що завгодно в повітрі ... Дивно ж... А трохи більше року тому, мою свідомість взагалі перевернули... З будь-якого біоматеріалу можна виростити діамант... Вау", - поділився своїм спогадом Еллерт.

Він пояснив, що прикраса в його руках - особливий виріб.

"Це важлива каблучка для мене, а діамант в ній ще важливіше! Він вирощений з крапель крові! З частки себе самого! З однієї краплі тебе! Сильно звучить!"- зазначив Эллерт.

Олександр згадав про особливу прикрасу з незвичайною історією (фото: instagram.com/ellert_a)