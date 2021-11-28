Больше нечего скрывать: Эллерт четко ответил, вместе ли они с Мишиной сейчас

Так он признался, что их роман с актрисой окончен. "Мы не вместе! Дайте нам спокойствия!" – резко отреагировал шоумен.

Скриншот (instagram.com/ellert_a)

Примечательно, что вдогонку Александр опубликовал фото кольцом в руках и вспомнил об особом подарке для Ксении и себя с необычным биоалмазом, выращенным из …крови влюбленных.

"…Когда-то я был безумно удивлен появлению 3D принтера. На твоих глазах, создает что угодно в воздухе… Удивительно же… А чуть больше года назад, мое сознание вообще перевернули… из любого биоматериала можно вырастить бриллиант… Вау", - поделился своим воспоминанием Эллерт.

Он пояснил, что украшение в его руках - особое изделие.

"Это важное кольцо для меня, а бриллиант в нем еще важнее! Он выращен из капель крови! Из частицы себя самого! Из одной капли тебя! Сильно звучит!" - отметил Эллерт.

Александр вспомнил об особом украшении с необычной историей (фото: instagram.com/ellert_a)