Великі плани: Леонардо Ді Капріо засвітився на зустрічі з членом королівської сім'ї

Леонардо Ді Капріо, принц Чарльз і Стелла Маккартні (фото: Getty Images)

Ді Капріо, до слова, регулярно висловлюється в мережі - на його сторінці в Instagram майже немає особистих фото, зате робочих проектів маса. Напередодні конференції він також опублікував звернення до світових лідерів і закликав їх врятувати людство.

Принц Чарльз, у свою чергу, також неодноразово публічно ділився своїми тривогами з приводу екологічної ситуації в світі. За словами члена королівської сім'ї, він не хоче, щоб "онуки дорікали йому в бездіяльності щодо захисту навколишнього середовища".

Крім принца Чарльза, в конференції взяла участь королева Єлизавета II, яка виступила з відеозверненням. А також Кейт Міддлтон і принц Уільям, які відвідали одну із зустрічей світових лідерів.