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Большие планы: Леонардо Ди Каприо засветился на встрече с членом королевской семьи

Автор: RBC.UA

46-летний Леонардо ДиКаприо - известный борец за сохранение природных ресурсов. Как один из главных в мире экоактивистов, он на днях посетил 26-ю конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP26), которая сейчас проходит в Глазго. В Шотландию голливудский актер прибыл несколько дней назад и встретился с принцем Чарльзом.

Оказалось, круг их интересов пересекается. Мужчины отправились на выставку еще одной эко-активистки - дизайнера Стеллы Маккартни "Будущее моды", которая проходит в художественной галерее Келвингроув. Все трое были замечены за увлекательной беседой. Они подняли вопросы, стоящие на повестке конференции, а также высказали свои взгляды.

Леонардо Ди Каприо, принц Чарльз и Стэлла Маккартни (фото: Getty Images)

Ди Каприо, к слову, регулярно высказывается в сети - на его странице в Instagram почти нет личных фото, зато рабочих проектов масса. Накануне конференции он также опубликовал обращение к мировым лидерам и призвал их спасти человечество.

Принц Чарльз, в свою очередь, также неоднократно публично делился своими тревогами по поводу экологической ситуации в мире. По словам члена королевской семьи, он не хочет, чтобы "внуки упрекали его в бездействии в отношении защиты окружающей среды".

Помимо принца Чарльза, в конференции приняла участие королева Елизавета II, которая выступила с видеообращением. А также Кейт Миддлтон и принц Уильям, которые посетили одну из встреч мировых лидеров.

Напомним, ранее Кайли Дженнер спровоцировала слухи о помолвке с Трэвисом Скоттом.

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Леонардо Ди КаприоКейт МиддлтонЕлизавета IIПринц УильямПринц ГарриПринц Чарльз