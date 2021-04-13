Бомбезно красива! Леся Нікітюк в пікантному купальнику викликала ажіотаж у мережі

Довгонога ведуча розташувалася на пірсі і прийняла вигідну позу перед об'єктивом фотографа. Струнку фігуру телезірка підкреслила за допомогою оригінального купальника тілесного кольору з чорними вставками. Її волосся розтріпав вітер, а очі Леся сховала за сонячними окулярами трендової форми.

"Передивилась фотки з Мальдів.. побігла за Баунті", - з гумором констатувала Леся.

Леся захопила пікантним монокіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знаменитості не змогли пропустити у стрічці гаряче фото Леді Ле. "Позич ніжки!" - звернулися до довгоногої Лесі її подруга Даша Астаф'єва.