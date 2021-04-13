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Бомбезно красива! Леся Нікітюк в пікантному купальнику викликала ажіотаж у мережі

Автор: Lite

Леся Нікітюк не так давно повернулася з жаркого Єгипту в Київ. Ведуча провела незабутній час з друзями на популярному курорті і тепер ностальгує за релаксом на пляжі. Крім того, в телефоні зірки чимало фото з минулої відпустки, адже вона часто подорожує. Леді Ле вирішила подражнити юзерів і показала знімок в "голому" купальнику.

Леся опублікувала в Instagram гарячий кадр на тлі пальм і блакитної океанічної води.

Довгонога ведуча розташувалася на пірсі і прийняла вигідну позу перед об'єктивом фотографа. Струнку фігуру телезірка підкреслила за допомогою оригінального купальника тілесного кольору з чорними вставками. Її волосся розтріпав вітер, а очі Леся сховала за сонячними окулярами трендової форми.

"Передивилась фотки з Мальдів.. побігла за Баунті", - з гумором констатувала Леся.

Леся захопила пікантним монокіні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Знаменитості не змогли пропустити у стрічці гаряче фото Леді Ле. "Позич ніжки!" - звернулися до довгоногої Лесі її подруга Даша Астаф'єва.

  • Який красивий купальник
  • Ексклюзивний купальник
  • Купальник – вогонь
  • Як ти бомбезно красива
  • Яка Мавка! У Лесі дуже красиві форми
  • Купальник клас, як і ти!
  • Ти чарівна
  • Краса в квадраті
  • Купальник - супер. А ти - королева

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в коротких шортах позувала в центрі Києва з відомою спортсменкою.

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Новини України Леся Нікітюк
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