Не борщ з варениками: три екзотичних українських страви від Лесі Никитюк

Ми дивуємося тому, що китайці їдять кажанів, качині голови та іншу екзотику. Але українська кухня теж багата незвичайними стравами. Це доводить Леся Нікітюк, подорожуючи на своїй "Le Маршрутці" по рідній країні і дегустуючи різні смаколики.

Які страви вона відкрила на Волині – читайте в ексклюзивному матеріалі РБК-Україна.

Із Саргасового моря

У водах Шацьких озер живе дивовижна риба – вугор. Вона припливає до нас з Саргасового моря, яке розташоване в Атлантичному океані. Там вугор нереститься. Як він добирається з Атлантики в Україну – точно відповісти ніхто не може. Але те, що долає часом 8 тисяч кілометрів – вражає. Як і смак самої риби.

"У вугра м'якоть білосніжна, жирна. Ні на одну рибу не схожа. Ніжне філе, прямо тане в роті. Вугор – недешеві ласощі, я заплатила 400 гривень, але і риба ж непроста – з Саргасового моря припливла", – каже Леся Нікітюк.

Страва з колючками

В селах можна відшукати справжній гастрономічний креатив. Наприклад, у Вилковому Одеської області їдять жаб, смажених у фритюрі. А на Волині – їжаків. Є припущення, що традиція вживати в їжу цих милих тваринок пішла з часів, коли люди лікували хвороби їжачим жиром.

"Їдять їжаків не щодня, а тільки по великих святах. Можливо, саме тому в українській мові слова "їжак" і "їжа" – співзвучні. Його м'ясо жорстке і зі своєрідним запахом. Таке відчуття, що тварина спітніла або ніколи не милась", – розповідає ведуча Нового каналу.

Українська хамон

Будучи на Волині, обов'язково спробуйте місцевий делікатес – мацик. Це сиров'ялене свиняче м'ясо, воно термічно не обробляється. А рецепт приготування передається з покоління в покоління.

"У нього аромат елітної, дорогої іспанської ковбаси. Дуже смачний продукт. Чомусь про іспанський хамон у нас знають всі, а от про незрівнянний Поліський мацик майже ніхто не чув. Несправедливо", – ділиться Леся.

На Волині за кілограм цього делікатесу доведеться віддати від 380 грн. Але це того варто.

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