Брежнєва і Меладзе заспівали про свої "страждання", поки розсікали на авто по Києву (відео)

До слова, чоловічу партію в новому треку співачки виконав сам Костянтин, тому Віра з чоловіком вирішили відтворити фрагмент композиції, сидячи в авто.

"Вриваємося у вихідні", - підписала веселе відео співачка.

Зірка відповіла на питання пыдписників і розсекретила деякі подробиці про нову роботу. Віра зізналася, що зйомки кліпу будуть проходити в Києві днями, режисером відео виступить Алан Бадоєв. Якщо реліз композиції проходив у столиці України, то прем'єра запланована на фестивалі "Жара" в Баку.

Так, на питання, чи пов'язаний трек з подіями з життя артистки або просто відображає нинішню реальність, вона відреагувала. "Все разом", - коротко відповіла співачка. Варто нагадати, що Констатин Меладзе опинився в центрі скандалу – у домаганнях продюсера і композитора викрили відразу кілька артисток: Ані Лорак (пізніше вона забрала свої слова назад), Оля Полякова і екс-"ВІА Гра" Тетяна Найник.

Віра Брежнєва відповіла на питання фоловерів (instagram.com/ververa)

Також підписники Брежнєвої поцікавилися, чиї страждання "зарифмовані" в пісні "Рожевий дим". "Зубні", - з гумором відреагувала Віра. Також Брежнєва уточнила, що під виразом "рожевий дим" слід розуміти ілюзії.

Співачка показала ефектний спільний образ з чоловіком. Пара вибрала total-black-образи. Віра вдягнула кокетливе плаття з короткою пишною спідницею, рукавами-буфами і вирізами в області талії. Вона доповнила образ зручними і стильними кедами.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе поділилися рідкісним фото разом (instagram.com/ververa)