Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру

Тіна Кароль тримає в тонусі свою мільйонну армію фанів, регулярно вражаючи їх зміною образів і фотосету в несподіваних амплуа. Вона змінює стильні вбрання як рукавички і зваблює то хвилюючими вигинами, то магнетичним поглядом, то сміливими аутфітами.
Цього разу співачка розмістила в Instagram короткий ролик в зухвалому образі.
Вона з'являється в чорній сукні міні зі спокусливим декольте, грайливо і сміливо обертаючи на пальці прикрасу. Один кадр змінюється іншим, і ось, Тіна позує в іншому вбранні з асиметричним вирізом на грудях. Помітно, що під сукнею немає білизни. Співачка надуває кульку з жувальної гумки, яка лопається.
Тіна Кароль здивувала зухвалими образами (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники помітили, що артистка знову повернулася до червоної помади, а на одному з кадрів приховала очі за сонячними окулярами трендової форми.
"Це буде дуже hot", - заінтригувала коментарем до ефектних кадрів зірка.
Шанувальники бурхливо відреагували на зухвалі дії Тіни в кадрі.
Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль в пухнастих білих шортах і топі показала спокусливі вигини тіла.