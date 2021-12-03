Буде дуже hot: грайлива Тіна Кароль без білизни здивувала зухвалістю на камеру

Вона з'являється в чорній сукні міні зі спокусливим декольте, грайливо і сміливо обертаючи на пальці прикрасу. Один кадр змінюється іншим, і ось, Тіна позує в іншому вбранні з асиметричним вирізом на грудях. Помітно, що під сукнею немає білизни. Співачка надуває кульку з жувальної гумки, яка лопається.

Тіна Кароль здивувала зухвалими образами (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники помітили, що артистка знову повернулася до червоної помади, а на одному з кадрів приховала очі за сонячними окулярами трендової форми.

"Це буде дуже hot", - заінтригувала коментарем до ефектних кадрів зірка.

Шанувальники бурхливо відреагували на зухвалі дії Тіни в кадрі.