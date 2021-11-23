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Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами

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Вівторок 23 листопада 2021 20:45
Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвія Агаркова

Тіна Кароль не залишає мільйонну армію шанувальників без обговорюваного контенту. Співачка з'являється перед ними у все більш жаркі образах, розбурхуючи їх уяву. Шкіряні луки змінилися на луки відвертіше і чуттєвіше.

Так, у новій фотосесії в Instagram Тіна постала в пухнастому ансамблі - коротеньких білосніжних шортиках і топі, а верх вона накинула теплий ворсистий кардиган в тон.

Співачка зібрала волосся в акуратний хвіст і продемонструвала на камеру стрункі ніжки, спокусливо позуючи перед фотографом. Вона взула зручні і теплі зимові кросівки відтінку кемел з нової іменної колекції.

"Всім ніжної і комфортної зими", - звернулася Тіна до шанувальників.

Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинамиКароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами

Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами

Кароль в пухнастих мікрошортах і топі звела з розуму хвилюючими вигинами

Тіна Кароль показала спокусливий і затишний лук (фото: instagram.com/tina_karol)

Під постом зі спокусливим фотосетом шанувальники Тіни не скупилися на компліменти для неї.

  • Сонячна
  • Яка красива
  • Ти просто шикарна
  • Шик фото
  • Як завжди прекрасна
  • Тіна бомба
  • Ти як завжди чарівна красива, і шалено сексуальна
  • Милашка, чарівна, красуня, сексі!

До слова, Тіна не так давно зважилася обрізати густу чубок – саме така зачіска є трендом сезону і все більше знаменитостей стали власницями модного образу.

Нагадаємо, що Тіна Кароль знаходиться в Британії у компанії сина Веніаміна. До Дня Гідності і Свободи мама і хлопчик вбралися в барвисті вишиванки.

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Тіна Кароль
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